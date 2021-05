Napoli arriva la firma di Spalletti. Retroscena su Allegri

Luciano Spalletti firma col Napoli. La sottoscrizione del contratto biennale è prevista per la serata. Ad annunciarlo è la Radio Ufficiale del calcio Napoli che esclude qualsiasi colpo di scena.

Lucio Pengue di Radio Goal conferma anche l’indiscrezione che vi avevamo anticipato: “Sabato 22 maggio Massimiliano Allegri aveva trovato l’accordo col Napoli“. Secondo quanto ci risulta c’era anche un precontratto firmato. “Allegri aveva espresso anche le sue idee sulla rosa e altri aspetti tecnici accettando l’offerta economica di De Laurentiis”. A fare saltare tutto la “mancata qualificazione del Napoli alla Champions League”.

A questo punto si dovrà definire anche il mercato del Napoli. Il tecnico gradirebbe Emerson Palmieri che ha già allenato. Il calciatore vuole andare via dal Chelsea e può essere un’ottima occasione per il Napoli. Da valutare anche le uscite con Fabian Ruiz che piace alle big spagnole ed è pronto ad andare via da Napoli.