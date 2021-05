Politano: “Cosa è successo i Napoli-Verona?” la risposta dell’attaccante spiazza Antinelli

Matteo Politano non può rispondere alla domanda: “Cosa è successo in Napoli-Verona?” Al termine di Italia-San Marino alla Rai il giocatore parla della sua prestazione ma inevitabilmente si finisce per parlare anche di campionato: “Oggi era importante vincere, non tanto per i gol, quanto per la prestazione. Inoltre era importante per smaltire l’ultima di campionato. Spero di partecipare ai prossimi Europei, ma deciderà il ct Roberto Mancini”.

Antinelli chiede a Politano: “Cosa è successo in Napoli-Verona?” Una domanda che ogni tifoso azzurro vorrebbe rivolgere ai giocatori e alla società. Si, perché la prestazione del Napoli è stata veramente assurda. Calciatori professionisti quasi intimoriti di giocare una partita decisiva. Tanti gli errori commessi sul terreno di gioco, alcuni anche estremamente banali. Insomma sembrava fosse veramente successo qualcosa che avesse compromesso la serenità del gruppo. Ma Politano alla domanda della Rai non può rispondere e dice: “Così mi mettete in grandissima difficoltà col Napoli, perché siamo ancora in silenzio stampa”.

Insomma bocche cucite, ancora una volta. Mentre sul web si moltiplicano le illazioni, le ricostruzioni più o meno veritiere. La SSCN decide di restare ancora in silenzio, ancora una volta, lasciando i tifosi senza uno straccio di spiegazione.