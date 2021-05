Senesi-Napoli. Corriere dello Sport: è la prima scelta, fissato il prezzo

Marcos Senesi al Napoli, le ultime novità. Il difensore di proprietà del Feyenoord è la prima scelta della squadra partenopea secondo quanto scrive Corriere Sport. Anche l’intermediario ha fatto capire che sarebbe stato pronto a vestire la maglia azzurra.

Con l’arrivo di Luciano Spalletti ora il Napoli può pensare al calciomercato. Il tecnico ha già dato alcune indicazioni, come ad esempio l’interesse per Danilo D’Ambrosio che può arrivare a parametro zero. Il Napoli con Senenesi si è portato avanti con il lavoro trattandolo già da mesi. Attualmente il club partenopeo è sicuramente la squadra in vantaggio sul difensore.

Senesi Napoli: i manager lo ‘spingono’ al Napoli

Corriere dello Sport indica il prezzo del cartellino di Senesi: costa almeno 20 milioni di euro. Un impegno di spesa molto alto per la SSCN che dovrà valutare attentamente la situazione. Senza Champions League e con cessioni ancora fare, non è facile spendere così tanto.

Stefano Antonelli, manager vicino al papà di Senesi, di fatto procuratore del figlio, ha ammesso: “Ne abbiamo parlato tanto ma penso che ora sia necessario aspettare l’ufficializzazione del mister. Magari tra una settimana dirà che ci siamo oppure no”.

Insomma le possibilità che Senesi vesta la maglia del Napoli ci sono. Ora toccherà alla società azzurra fare la mossa decisiva con il Feyenoord.