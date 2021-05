Luciano Spalletti è il nuovo allenatore del Napoli, annuncia Aurelio de Laurentiis su Twitter. Era ormai nell’aria da giorni, ma adesso è diventato ufficiale con il classico tweet del presidente del Napoli, che anticipa come sempre le comunicazioni dello stesso club partenopeo. Non ci sono durate contrattuali nel comunicato di Aurelio De Laurentiis, ma secondo le ultime ricostruzioni, Luciano Spalletti sarà alla guida del Napoli per i prossimi due anni.

Spalletti ha esperienza in contesti complessi, è uomo di campo molto più che animale da conferenza. In linea con quello che serve al Napoli oggi. Il tecnico torna in sella dopo una pausa durata ben due anni, ovvero dal momento in cui ha lasciato l’Inter. Spalletti ha ricaricato le pile, si è dedicato alla sua campagna ed ha studiato a lungo il calcio, torna in Serie A per lasciare ancora una volta il suo marchio.

SPALLETTI AL NAPOLI: IL TWEET DI DE LAURENTIIS

“Sono lieto di comunicare che Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore del Napoli a partire dal prossimo 1 luglio. Benvenuto Luciano, insieme faremo un grande lavoro. Aurelio De Laurentiis“.

