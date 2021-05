Il Napoli di Spalletti comincia a prendere forma. De Laurentiis ha imposto una rigida politica degli ingaggi. Il presidente e Spalletti hanno avuto modo di chiacchierare del progetto e della necessità di tagliare i costi, leggasi la voce monte ingaggi, ma anche di incassare danaro fresco per fronteggiare la crisi e quel vuoto da 50 milioni cli euro determinato dal quinto posto. I gioielli che interessano, che hanno un mercato autentico, sono Meret, Koulibaly, Fabian Ruiz e Lozano, ma uno o al massimo due dovrebbero rientrare tra i sacrifici da affrontare per dare il via al nuovo ciclo firmato Spalletti. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello sport, Spalletti starebbe seriamente pensando a due suoi ex giocatori: Vecino e D’ambrosio. De Laurentiis avrebbe dato il benestare per le operazioni, rivedendo la politica sull’età. I due calciatori hanno rispettivamente 30 e 32 anni.

NAPOLI, SPALLETTI CHIAMA D’AMBROSIO E VECINO

“Fra le soluzioni possibili di mercato, con la probabile partenza di Fabian Ruiz, il Napoli ha bisogno almeno di un rinforzo in mediana. Ed ecco che Vecino può diventare una soluzione low-cost. Quando Spalletti era in nerazzurro l’uruguaiano era in mezzo – insieme a Brozovic – un punto di riferimento preciso. 29 e 30 presenze nei due campionati con Luciano. Ora che nella squadra campione d’Italia non appare imprescindibile e con il contratto in scadenza fra un anno potrebbe arrivare a Napoli senza grandi esborsi. I suoi 2,5 milioni netti di ingaggio sono un problema col taglio degli stipendi in generale. Spalmando e prolungando l’accordo col 30enne sudamericano di origini molisane potrebbe trovarsi una soluzione, con soddisfazione del giocatore che ha con Spalletti un ottimo feeling”.

La Gazzetta aggiunge: “Altro profilo di giocatore del genere, seppur diverso per ruolo, è quello di Danilo D’Ambrosio, terzino sinistro napoletano che ha festeggiato lo scudetto dell’Inter, ma il suo contratto è ormai in scadenza e c’è il nodo delle clausole per il rinnovo. Anche in questo caso parliamo di un mancino che con Spalletti all’Inter era titolare. Appena sarà definita la questione del tecnico, ecco che lo stesso Luciano potrebbe intervenire con una telefonata diretta, che diventerebbe motivante per un terzino che a 32 anni potrebbe coronare il sogno di giocare con la maglia della sua città“.

