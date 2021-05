Spalletti è il nuovo allenatore del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha pubblicato il famoso Tweet che rende ufficiale l’arrivo del mister toscano. In molti si chiedono come sarà il rapporto tra i due. De Laurentiis nel recente passato, ha liquidato Sarri, Ancelotti e Gattuso. Spalletti non è certamente una pecorella, anzi il tecnico ha dimostrato nel recente passato di non avere peli sulla lingua.

De Laurentiis, è sempre stato un estimatore di Spalletti, il primo a raccomandare l’ex tecnico di Roma e Inter fu Pierpaolo Marino che lo aveva conosciuto ai tempi dell’Udinese, quando il tecnico centrò storica qualificazione alla Champions League. Pierpaolo Marino raccontò a De Laurentiis la metodologia di allenamento di Spalletti, la sua preparazione, la capacità di sapere fare gruppo. De Laurentiis da quel momento ha sempre seguito da lontano il tecnico toscano.

Ora che il matrimonio si è fatto, restano alcuni dubbi da sciogliere, non sono dubbi di natura tattica ma di rapporto interpersonali: riusciranno a convivere De Laurentiis e Spalletti?, a questa domanda hanno provato a rispondere alcuni protagonisti di bobotv. Vieri, Cassano e Adani, si sono dati appuntamento sul famoso programma in streaming parlando di De Laurentiis e dell’arrivo di Spalletti al Napoli.

Secondo Lele Adani, il Napoli con Spalletti può vincere lo scudetto al primo anno. Vieri e Cassano ritengono che la cosa sia fattibile a patto che De Laurentiis smetta di parlare .

VIDEO- BOBO TV SU SPALLETTI E DE LAURENTIIS

I protagonisti di bobo tv : Adani, cassano e Vieri parlano dell’arrivo di Spalletti al Napoli.