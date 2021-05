Ceferin: “Napoli in Champions al posto della Juve. Ecco chi decide”

Il Napoli in Champions League al posto della Juve, una domanda a cui Aleksandrer Ceferin ha risposto durante una intervista a Sky. Il presidente della Uefa ha da sempre utilizzato il pugno duro contro i club che hanno formato la Superlega. Appena 24 ore delle 12 fondatrici ne erano rimaste appena tre, che restano però ancora all’interno del progetto, anche se in standby. Juventus, Real Madrid e Barcellona rischiano di non disputare la Champions, ma hanno avvocati pronti a dare battaglia.

Fino ad ora Ceferin sulla possibile esclusione dei club della Superlega dalla Champions ha sempre usato parole forti. Parole appunto. Di fatto al momento c’è solo un procedimento aperto dalla Uefa ma che non si sa a cosa porterà.

Napoli in Champions al posto della Juve: la risposta di Ceferin

“Il nostro comitato disciplinare è indipendente. Non arrivano informazioni né posso commentare. Quello che mi lascia basito che sono ancora nella Superlega e poi mi inviano una lettera dicendo che vogliono giocare in Champions League. Difficile capire cosa vogliano fare. Non c’è dialogo perché loro si limitano a mandare lettere alla UEFA e ai 9 club usciti dalla Superlega”.

Insomma al momento è ancora tutto in alto mare e bisognerà attendere la decisione del comitato disciplinare. In ogni caso i ricorsi potrebbero far slittare la decisione, anche alla prossima stagione.