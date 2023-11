Fabio Cannavaro: “La verità sul Napoli.

Fabio Cannavaro parla apertamente delle voci che lo vedevano come possibile allenatore del Napoli al posto di Rudi Garcia.

Notizie calcio Napoli – Nel mondo del calcio, poche figure suscitano tanto interesse quanto Fabio Cannavaro, ex Pallone d’Oro e leggenda del calcio italiano. Cannavaro ai microfoni della redazione sportiva di Mediaset, ha parlato della possibilità di allenare il Napoli e delle sue aspirazioni future come allenatore.

Per un breve periodo, il nome di Cannavaro è stato al centro delle discussioni come possibile sostituto di Rudi Garcia alla guida del Napoli. Tuttavia, con l’arrivo di Walter Mazzarri, queste voci sono state messe a tacere. Cannavaro, con la sua tipica franchezza, ha chiarito la situazione: “Come è andata col Napoli? Non c’è stato nulla, in occasione di Napoli-Empoli sono andato a vedere la partita e De Laurentiis, per educazione, ci ha messo vicino a lui“. Queste parole non solo chiudono il capitolo delle speculazioni, ma rivelano anche il rispetto e la cortesia che permeano il mondo del calcio.

Quando gli è stato chiesto se avesse mai creduto nella possibilità di allenare il Napoli, Cannavaro ha risposto con realismo: “Se non ti chiamano come fai a crederci? Adesso hanno trovato Mazzarri, già c’è stato e conosce l’ambiente. Speriamo bene che si risolva la situazione“. Questa riflessione mostra il suo attaccamento alla squadra del cuore, ma anche un’acuta consapevolezza della realtà del calcio professionistico.

Parlando delle sue esperienze in Asia e delle sue ambizioni future, Cannavaro ha espresso il suo desiderio di continuare ad allenare: “In Asia fortunatamente il mercato è diverso. Ho lavorato tanto e hanno apprezzato il lavoro che ho fatto. Lì ho anche vinto due campionati. Il mio progetto è allenare, sperare che arrivi l’occasione giusta. E mi auguro arrivi. Più che aggiornarmi e allenare…“.

Sulla domanda di dove vorrebbe allenare, Cannavaro ha adottato un approccio pragmatico: “Bisogna studiare, allenare e vedere cosa accade. Prima o poi una chiamata arriverà“. Questa risposta riflette la sua dedizione e il suo impegno nel mondo del coaching, sottolineando che la carriera di un allenatore è fatta di pazienza e opportunità.

Infine, Cannavaro ha condiviso le sue riflessioni sulla lotta per lo scudetto in Serie A, non limitandola a una questione tra Inter e Juventus: “No, il campionato è ancora lungo. L’Inter è la squadra più attrezzata. La Juve è quella che sta facendo meglio. Poi ci sono pure Milan e Napoli che possono rientrare“. Queste parole dimostrano la sua profonda conoscenza del calcio italiano e la sua capacità di analisi.

