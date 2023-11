Mazzarri ha seguito la nazionale di Spalletti: “Conosco a memoria tutti i movimenti”

Walter Mazzarri, nuovo allenatore del Napoli, ha studiato a fondo tutti gli schemi del 4-3-3 di Spalletti per rilanciare la squadra azzurra.

Notizie calcio Napoli – Il nuovo tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, sembra intenzionato a non snaturare la squadra, ripartendo dai principi cari al Napoli campione d’Italia.

“Il Napoli di Spalletti lo conosco a memoria. Conosco tutti i movimenti che facevano, fa parte di me. A Napoli vorrebbero tornare tutti: se dovessi avere chance di rientrare, mi piacerebbe trovare gente disposta a capire il calcio che intendo fare“, aveva dichiarato Mazzarri al Corriere dello Sport. Ora, come nuovo allenatore, sta mettendo in pratica queste parole.

Weekend di riposo per il Napoli ma non per Mazzarri

Mentre il Napoli si riposava, Mazzarri era immerso nello studio del gioco di Spalletti, ammirando il 4-3-3 con possesso palla, attacco sulle catene laterali, pressing alto e aggressione. Questo è il calcio che vuole portare nel suo Napoli, come ha spiegato a De Laurentiis e alla squadra.

Mazzarri e la sua Visione del Calcio

Nonostante non alleni da un anno e mezzo, Mazzarri è sempre rimasto aggiornato. “Non c’è una suggestione da inseguire”, ma “un’idea da rimettere in circolazione” Il gruppo ha bisogno di ritrovare certezze, specialmente in vista delle sfide contro Atalanta, Real Madrid, Inter e Juventus. Ecco perché il possibile ritorno al 4-3-3 spallettiano sembra il porto più sicuro.

AL CENTRO KVARA E OSIMHEN

Mazzarri, in un’intervista, aveva detto: “Il 4-3-3 non ho mai potuto farlo perché non avevo i giocatori adatti”. Ora, con Kvaratskhelia e Osimhen, il Napoli ha i giocatori giusti per questo schema. Kvaratskhelia sarà il leader tecnico, con la libertà di aprire le difese avversarie, mentre Osimhen sarà libero di esprimere la sua forza in attacco.

Le Differenze in Difesa

In difesa, senza Kim, il Napoli potrebbe adottare una postura più accorta. Tuttavia, la linea guida è chiara: si riparte dal 4-3-3 del tricolore, con poche e piccole modifiche.

In questo nuovo capitolo, Mazzarri sembra pronto a guidare il Napoli verso nuovi successi, ispirandosi al passato ma con uno sguardo rivolto al futuro.