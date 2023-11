Luciano Spalletti Abbraccio Speciale a un Tifoso del Napoli

Luciano Spalletti, CT dell’Italia, mostra il suo legame indissolubile con Napoli attraverso un gesto toccante verso un giovane tifoso partenopeo.

Notizie calcio Napoli – Luciano Spalletti, attuale commissario tecnico (CT) della nazionale italiana, è stato protagonista di un gesto di grande affetto e umanità nei confronti di un giovane tifoso del Napoli, confermando il suo profondo legame con la città partenopea e i suoi appassionati.

Nonostante l’addio a Napoli per assumere il ruolo di CT dell’Italia, Spalletti ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore dei tifosi napoletani. Il suo amore per la città e per i suoi tifosi è stato più volte espresso con grande affetto, e un recente episodio a Roma ne è stata una testimonianza tangibile.

L’emozionante incontro si è svolto a Roma, dove la Nazionale italiana si preparava ad affrontare la Macedonia. Un giovane tifoso del Napoli, presente nella capitale, ha avuto l’opportunità di incontrare Spalletti. Il ragazzo ha condiviso il suo racconto sui social media, descrivendo un momento che rimarrà impresso nella sua memoria: “Eri seduto al tavolo e facevi le foto con tutti. Quando ti ho detto che ero un tifoso del Napoli mi hai guardato negli occhi e ti sei alzato abbracciandomi.“

Questo gesto spontaneo di Spalletti, alzandosi per abbracciare il giovane tifoso, ha evidenziato la sua naturale inclinazione verso la gentilezza e l’empatia. “Ti sei alzato solo per me, non lo dimenticherò mai,“ ha aggiunto il tifoso, chiaramente emozionato dall’incontro. La foto dell’abbraccio, che mostra un Spalletti sorridente e il tifoso quasi in lacrime per la gioia, è diventata un simbolo dell’affetto che lega l’allenatore alla città di Napoli e ai suoi tifosi.

Questo episodio non solo rafforza il legame speciale tra Spalletti e Napoli, ma sottolinea anche l’importanza delle relazioni umane nel mondo del calcio, dove gesti di semplice umanità possono lasciare un’impressione duratura.