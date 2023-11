SKY -Napoli in Azione per il Rinnovo di Osimhen: Trattative in Corso

Il Napoli è impegnato per il rinnovo del contratto di Victor Osimhen, con l’obiettivo di assicurarsi il talento nigeriano oltre il 2025.

Notizie calcio Napoli -Il Napoli è attivamente impegnato nel processo di rinnovo del contratto di Victor Osimhen, il talentuoso attaccante nigeriano, il cui attuale accordo con il club scadrà il 30 giugno 2025. Secondo le ultime informazioni provenienti da Sky Sport, il club partenopeo sta lavorando intensamente per trovare un punto d’incontro che soddisfi entrambe le parti.

Osimhen, che si sta preparando per il prossimo importante incontro di campionato contro l’Atalanta, previsto a Bergamo fra otto giorni, ha recentemente avuto un colloquio significativo con il nuovo allenatore del Napoli, Walter Mazzarri. Questo incontro, avvenuto durante una sessione di allenamento congiunta con la Juve Stabia, ha offerto l’opportunità di instaurare un rapporto tra il giocatore e il tecnico.

Le trattative per il rinnovo di Osimhen sono un punto focale per il Napoli, come riportato da Sky Sport. Il club è consapevole dell’importanza di mantenere un giocatore del calibro di Osimhen, che ha dimostrato di essere un elemento chiave nella formazione azzurra. La sua presenza in campo è vista come cruciale per le ambizioni future del Napoli, sia in Serie A che nelle competizioni europee.

Il dialogo tra Osimhen e Mazzarri è un segnale positivo per i tifosi del Napoli, indicando un ambiente di squadra coeso e un’atmosfera di lavoro produttiva. Mentre il club si prepara per la sfida contro l’Atalanta, la questione del rinnovo di Osimhen rimane in primo piano, con la dirigenza del Napoli determinata a raggiungere un accordo che possa beneficiare sia il giocatore che il club nel lungo termine.

