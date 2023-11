Mazzarri vuole condivisione totale: “Guardatevi, parlatevi!”. Poi sperimenta Natan in un nuovo ruolo

Mazzarri, durante il test amichevole del Napoli con la Juve Stabia, ha voluto sperimentare Natan in una nuova posizione.

Walter Mazzarri ha sorpreso durante l’amichevole tra il Napoli e la Juve Stabia, testando Natan in una posizione insolita sulla fascia sinistra. Una decisione presa in vista dell’assenza di Mario Rui per circa un mese e dell’arrivo tardivo di Mathias Olivera che rientrerà a Castel Volturno poco prima della sfida con l’Atalanta. Il tecnico sta cercando soluzioni alternative per rinforzare la fascia.

L’allenamento congiunto a Castel Volturno ha visto la Juve Stabia prendere l’iniziativa, dimostrando serietà anche nell’indossare le maglie ufficiali. Il quotidiano Il Mattino ha riportato le impressioni emerse, sottolineando l’esperimento di Zanoli e Natan sulla fascia sinistra: “L’amichevole è senza lampi particolari, ci sono troppi giovanissimi in campo: la Juve Stabia la prende più seriamente, indossa persino le maglie ufficiali. Qualcosa si intravede: con Zanoli e Natan che vengono provati come alternativa sulla fascia sinistra“.

Mazzarri, in vista dell’arrivo dei giocatori chiave a metà settimana, sembra concentrato non solo sull’allenamento della squadra ma anche su sé stesso. Il suo richiamo forte durante la partita, “Guardatevi! Parlatevi!”, evidenzia la sua ricerca di totale condivisione e impegno assoluto da parte della squadra. Il tecnico sembra stia preparandosi per l’adozione di una difesa a quattro, una scelta tattica che non fa parte del suo DNA, ma che potrebbe essere necessaria per consolidare la convinzione mancante nella squadra.

“‘Guardatevi! Parlatevi!’ ripete a gran voce due o tre volte il tecnico del Napoli, Mazzarri: vuole condivisione totale. E rilancio assoluto. Per questo ha già le idee chiare. Più che allenare la squadra, sembra che Walterone stia allenando se stesso, in vista dell’arrivo dei big a metà della prossima settimana. E quel giorno non potrà farsi trovare impreparato per un’idea di gioco, la difesa a 4, che non è proprio il suo Dna. Al Napoli manca convinzione ed è quello che vuole portare lui. Ma prima aspetta di incontrare i nazionali, spera che tutti conquistino i pass per gli Europei, per riaverli qui con entusiasmo”.