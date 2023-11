Gifuni: “Napoli di Mazzarri indimenticabile. Ha vinto tante partite oltre il 90′, ha fritto il pesce con l’acqua”

Il giornalista Gianluca Gifuni si è soffermato sul cambio in panchina del Napoli, con il ritorno di un indimenticabile Walter Mazzarri.

Nell’ambito del recente cambio sulla panchina azzurra, il giornalista di Radio Marte, Gianluca Gifuni, esprime il suo entusiasmo riguardo al ritorno di Walter Mazzarri come allenatore del Napoli, subentrato a Rudi Garcia.

Gifuni, nel corso del programma “Forza Napoli Sempre”, ha analizzato la scelta tattica di Mazzarri, che ha optato per il 4-3-3, rompendo con gli schemi precedenti. “La decisione di Mazzarri di adottare questo sistema è una novità rispetto alle sue abitudini tattiche. La sua nomina rappresenta un’incognita tattica, e sarà interessante vedere come si svilupperà questa nuova avventura in Campania”, ha commentato il giornalista.

Riferendosi al contratto del tecnico di San Vincenzo con la società di Aurelio De Laurentiis, Gifuni ha evidenziato due possibili elementi chiave per un rinnovo contrattuale: la conquista dello Scudetto e la semifinale di Champions League. “Il suo obiettivo è chiaramente ambizioso, e un eventuale rinnovo dipenderà dal raggiungimento di traguardi importanti come lo Scudetto o una profonda corsa in Champions League”, ha dichiarato Gifuni.

Infine, il giornalista ha fatto un’affettuosa riflessione sui successi di Mazzarri nel passato con il Napoli: “Gli anni trascorsi con Mazzarri sono stati indimenticabili. Quel Napoli è stato il più emozionante e trascinante dell’era De Laurentiis. Ha vinto numerose partite al di là dei 90 minuti, dimostrando di saper ‘friggere il pesce con l’acqua’. Un capitolo indimenticabile nella storia del club”.