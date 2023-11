Bruscolotti: “Mazzarri scelta intelligente, la gente è legata a lui e lui conosce la piazza”

L’ex Napoli, Giuseppe Bruscolotti, ha analizzato la situazione del Napoli soffermandosi sul ritorno di Mazzarri e sull’addio di Garcia.

L’ex capitano del Napoli, Giuseppe Bruscolotti, ha condiviso le sue riflessioni sul ritorno di Walter Mazzarri come nuovo allenatore del Napoli in un’intervista a TMW Radio. Bruscolotti esprime il suo favore per la decisione della società, sottolineando l’importanza della familiarità di Mazzarri con la città e il suo legame con i tifosi.

“La scelta di Mazzarri è stata una mossa intelligente da parte della società”, ha dichiarato Bruscolotti. “La gente è legata a lui e lui conosce la piazza. I presupposti sono buoni. Per il momento credo che sia la persona giusta. I giocatori più importanti possano essere più coccolati con questa gestione? I contratti sono una cosa a parte rispetto al campo. Sono importanti perché si decide il futuro. Sembrava che Zielinski e Osimhen avessero raggiunto l’accordo e, invece, manca ancora qualcosina. Ci sarà qualcuno che resterà e qualcuno che avrà il via libera. Sono situazioni che vanno definite”.

Il discorso si sposta poi sui contratti dei giocatori, con Bruscolotti che rivela che non tutto è ancora definito nonostante sembrasse che Zielinski e Osimhen avessero raggiunto un accordo. “I contratti sono una questione separata dal campo di gioco, ma sono cruciali per il futuro della squadra. Sembra che ci siano ancora dettagli da chiarire, e sarà interessante vedere chi rimarrà e chi otterrà il via libera. Si tratta di situazioni che devono essere definite.”

L’infortunio di Osimhen e le scelte sbagliate di Garcia: il pensiero di Bruscolotti

Riguardo agli infortuni di Osimhen, Bruscolotti fa notare che la società sta esaminando attentamente la situazione.

“Vari infortuni negli anni per Osimhen? Anche queste cose sono al vaglio della società. Bisogna capire se è per una possibile differenza di preparazione o se è il calciatore che si fa male spesso. È anche un momento particolare. Il giocatore non gioca e quando rientrerà dopo poco ci saranno le feste e la Coppa d’Africa. Bisognerà capire quando tornerà che posizione ricoprirà il Napoli. Una decisione andava presa tempo fa. Bisogna decidere se tenerli o no. È una situazione in cui si fanno male sia i giocatori che la società”.

Infine, Bruscolotti critica apertamente l’ex allenatore Garcia, sottolineando errori nella preparazione e nelle scelte di gioco.

“Che cosa ha sbagliato Garcia? Per me ha sbagliato parecchio, dalla preparazione alle scelte. La squadra ha perso l’identità, che lo scorso anno era l’arma più forte. Un allenatore esperto non fa mai quelle scelte. Non è stato mai molto chiaro. A me dava l’idea che fosse confuso. Diceva alcune cose e ne faceva altro”.