Zialinki: “Resto al Napoli, Stiamo parlando del rinnovo”

Zielinski parla del suo futuro: rinnovo col Napoli possibile, rifiutata offerta dall’Arabia per restare in Europa.

Notizie calcio Napoli – Piotr Zielinski blinda il suo futuro e lo fa sapere chiaramente dal ritiro della nazionale polacca. ai microfoni di TVP Sport, Zielinski ha rivelato che le trattative per il rinnovo con il Napoli sono in atto e che è concentrato a dare il massimo per la squadra, come ha sempre fatto.

“La possibilità di un rinnovo? È qualcosa che non escludo. Le trattative sono in corso e il mio agente sta gestendo tutto. Tuttavia, sono focalizzato sul presente e sul dare il meglio di me con la maglia del Napoli“, ha dichiarato

Zielinski. Ha poi aggiunto: “Ho avuto l’opportunità di trasferirmi in Arabia, ma ho scelto di rimanere a Napoli per perseguire traguardi più significativi. Non è ancora il momento di inseguire solo il denaro. I soldi non sono tutto, e se in futuro si presenterà un’offerta vantaggiosa, la valuterò. Ma per ora, continuare la mia carriera in Europa è la scelta migliore“.

Sul suo ruolo in nazionale spiega: “Io e Lewandowski siamo considerati i punti di forza della squadra. Ci si aspetta sempre gol o assist da noi, ma anche quando non riesco a segnare o a fornire un passaggio decisivo, gioco al massimo delle mie capacità, cercando di guidare le azioni e aiutare la squadra“, ha concluso il centrocampista.

Le dichiarazioni di Zielinski sono un assist al Napoli per il rinnovo. Il polacco chiude le porte ai petrodollari arabi e ribadisce di voler continuare a brillare in Champions League con la maglia azzurra.