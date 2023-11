Cammaroto: “Il sogno di De Laurentiis per la panchina del Napoli è solo lui”

L’esperto di mercato Emanuele Cammaroto si è soffermato sul futuro del Napoli rivelando il sogno di De Laurentiis: Antonio Conte.

Emanuele Cammaroto, noto esperto di mercato, ha analizzato la strategia del Napoli per la prossima stagione in un editoriale su napolimagazine. Concentrandosi sulle scelte future del club partenopeo, Cammaroto ha dichiarato:

“Il dogma del modulo non sarà cruciale per il rilancio di un Napoli che – ricordiamoci anche questo – è campione in carica e ha l’organico più forte della serie A. Attenzione anche a dare per scontato che a giugno ci sarà un altro tecnico. Vediamo come andranno le cose con Mazzarri e speriamo di rivivere quei momenti straordinari della sua prima era”.

Cammaroto ha aggiunto: “Ma se dovesse arrivare in estate un altro allenatore, anche qui bisogna fare chiarezza e restringere il campo. Conte resta il sogno e De Laurentiis, ci riproverà ma ad oggi le ipotesi più probabili per lui sono Roma e Milan, che non avranno più in panchina Mourinho e Pioli. Farioli piace ma ad oggi non c’è altro e Palladino è un’idea ma non una prima scelta. Potrebbe invece tornare di moda l’ipotesi Thiago Motta, mentre non rientra nei piani azzurri Di Francesco. Ma ora è il tempo di Mazzarri”.