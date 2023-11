Napoli, l’idea di De Laurentiis: traghettatore per 6 mesi, poi Conte o Farioli

De Laurentiis vorrebbe un traghettatore dopo l’esonero di Garcia, per poi convincere in estate Conte o Farioli.

Notizie calcio Napoli – Dopo l’imminente esonero di Rudi Garcia, il Napoli dovrà scegliere il nuovo allenatore. Ma secondo il Corriere dello Sport, De Laurentiis avrebbe in mente una strategia ben precisa.

Il presidente punterebbe su un traghettatore per i prossimi 6 mesi, per poi tentare il grande colpo in panchina la prossima estate: i nomi sono quelli di Antonio Conte o Francesco Farioli.

Per il ruolo di traghettatore circolano i profili di Cannavaro, Mazzarri e Giampaolo. Si tratterebbe di una soluzione-tampone in vista della rivoluzione tecnica nella prossima stagione.

L’obiettivo di De Laurentiis resta quello di convincere un big come Conte o il giovane Farioli per tornare competitivi ai massimi livelli. Vedremo se riuscirà nel suo intento.

Noi di napolipiu.com vi terremo aggiornati su tutti i possibili sviluppi. Dopo l’addio a Garcia, in casa Napoli è tempo di riflessioni in vista del rilancio futuro.