Napoli, in corso vertice si decide il futuro di Garcia: Spunta la suggestione Conte

Dopo la sconfitta con l’Empoli, De Laurentiis ha lasciato lo stadio per un vertice con i dirigenti: si decide il futuro di Garcia, torna di moda il nome di Conte.

Notizie calcio Napoli – Notte di riflessioni in casa Napoli dopo il ko interno con l’Empoli. Il presidente De Laurentiis ha lasciato in anticipo lo stadio Maradona per un summit con i dirigenti presso l’Hotel Britannique, dove si deciderà il futuro della panchina.

Secondo quanto riferito dal giornalista di SportItalia, Manuel Parlato, l’esonero di Garcia sarebbe molto vicino. Per la successione circolano i nomi di Tudor e Cannavaro, ma la Gazzetta dello Sport, rilancia anche il possibile ritorno di Antonio Conte.

L’allenatore salentino, già vicino al Napoli in passato, potrebbe essere il profilo scelto da De Laurentiis per dare una scossa all’ambiente e rilanciare le ambizioni della squadra.

Si attendono sviluppi nelle prossime ore, ma intanto sembra tramontata definitivamente l’ipotesi di una conferma per Rudi Garcia. Dopo l’ennesima sconfitta interna urge un cambio di rotta.