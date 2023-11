Napoli – Garcia, è finita: De Laurentiis convoca un summit societario. Ecco quando sarà annunciato il nuovo tecnico

Napoli-Garcia storia finita, De Laurentiis ha convocato un summit con la dirigenza azzurra, in arrivo un nuovo allenatore.

Notizie calcio Napoli – Dopo la sconfitta contro l’Empoli, il Napoli e Rudi Garcia si separano. Aurelio De Laurentiis convoca un summit per annunciare il nuovo allenatore.

Napoli- Garcia, è finita

La sconfitta interna del Napoli contro l’Empoli ha segnato un punto di svolta decisivo per il futuro della squadra. Secondo il Corriere dello Sport, Rudi Garcia, alla guida tecnica dei partenopei, sembra ormai essere al termine del suo percorso con il club. Il presidente Aurelio De Laurentiis è ora chiamato a riflettere sulle prossime mosse da intraprendere.

Garcia, che aveva preso le redini della squadra dopo la partenza di Spalletti, non è riuscito a imprimere la propria impronta sulla squadra. Dodici giornate di campionato e quattro di Champions League non hanno portato i risultati sperati, culminando nella sconfitta per 1-0 contro l’Empoli. Questo match ha evidenziato diverse carenze nella gestione della squadra, con scelte tattiche e formative che hanno destato non poche perplessità tra i tifosi e la dirigenza.

La crisi senza ritorno

Il fallimento di questa scommessa tecnica ha portato a una crisi ambientale palpabile, con i fischi del pubblico del Maradona che hanno accompagnato la squadra già dalla fine del primo tempo della partita contro l’Empoli. Questo ha messo in evidenza la necessità di un cambio alla guida tecnica.

De Laurentiis convoca un summit per il nuovo allenatore

Secondo il quotidiano sportivo, domani il Napoli sceglie il nuovo allenatore. Questa sera riunione con i vertici Napoli e Filmauro tra De Laurentiis, Chiavelli (l’ad), Meluso (il ds), Sinicropi (il club manager) e Micheli (capo scouting): in vantaggio c’è Igor Tudor, amante della difesa a tre, che però non rappresenta un problema; alle sue spalle Fabio Cannavaro, che ha confidenza con la difesa a quattro e conosce come nessuno la città.

Questo momento rappresenta un’importante svolta per il Napoli, che cerca di riconquistare la fiducia dei propri tifosi e di ritrovare il proprio posto nell’élite del calcio italiano. La decisione sul nuovo allenatore sarà cruciale per determinare il futuro prossimo della squadra, sia in campionato che nelle competizioni europee.