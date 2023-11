Colpo Empoli al Maradona: Napoli Sconfitto e Sorpasso al Milan Fallito

Il Napoli subisce una sconfitta al cardiopalma contro l’Empoli, perdendo l’occasione di superare il Milan in classifica.Berisha e Kovalenko protagonisti.

Notizie calcio Napoli – In un pomeriggio di tensione e aspettative, il Napoli ha subito una sconfitta amara per 1-0 contro l’Empoli, perdendo così una preziosa occasione di sorpassare il Milan in classifica e consolidare il proprio terzo posto in Serie A. Il gol decisivo è arrivato al 91′ da Viktor Kovalenko, in una partita che ha visto il Napoli lottare fino all’ultimo secondo.

Il match, giocato nello stadio Maradona, è stato un vero e proprio incubo per la squadra di Rudi Garcia, che ha incassato la sua terza sconfitta casalinga in campionato. Nonostante un primo tempo non brillante, il Napoli ha cercato di reagire nella seconda metà della partita, spinto dai guizzi di Kvaratskhelia, entrato dalla panchina. Tuttavia, hanno trovato un ostacolo insormontabile nel portiere Berisha, che con una serie di parate spettacolari ha negato ogni possibilità di gol agli azzurri.

L’Empoli, guidato da Andreazzoli, ha dimostrato coraggio e personalità, riuscendo a mantenere la calma e a colpire nel momento cruciale del match. Il gol di Kovalenko, che ha sorpreso il portiere Gollini, sostituto dell’infortunato Meret, è stato un duro colpo per il Napoli, che ha visto sfumare una chance d’oro per migliorare la propria posizione in classifica.

Questo risultato non solo ha significato la terza sconfitta casalinga per il Napoli, dopo quelle contro Lazio e Fiorentina, ma ha anche gettato nuove ombre sulla panchina di Rudi Garcia, che torna a traballare. Per l’Empoli, invece, questa vittoria rappresenta il secondo successo esterno della stagione, un traguardo importante per una squadra che continua a sorprendere.

Il Napoli dovrà riflettere attentamente su questa sconfitta e lavorare per riconquistare la fiducia dei tifosi e migliorare le proprie prestazioni in campionato. Per l’Empoli, questa vittoria rappresenta un importante passo avanti e un’iniezione di fiducia per il prosieguo della stagione.

