ULTIM’ORA – Forfait di Meret, c’è Gollini al suo posto. Ecco cos’è successo al portiere

Meret ha dato forfait all’ultima a causa di un affaticamento muscolare. Ci sarà Pierluigi Gollini al suo posto nella sfida con l’Empoli.

Il Napoli si trova di fronte a un’imprevista sfida in porta nel match contro l’Empoli, con il portiere titolare Alex Meret costretto a saltare l’incontro a causa di un lieve affaticamento al polpaccio sinistro, riscontrato durante il riscaldamento. Meret non solo non sarà in campo, ma nemmeno in panchina per questa partita cruciale.

Al suo posto, il compito di difendere i pali del Napoli spetterà al vice Pierluigi Gollini, che farà il suo debutto nella squadra partenopea. Un cambio improvviso che mette alla prova la solidità difensiva della squadra di Rudi Garcia, che dovrà affrontare l’Empoli senza il suo portiere principale. Resta da vedere come Gollini si comporterà in questa occasione e quale impatto avrà sulla partita. La situazione in porta diventa quindi un elemento chiave da seguire nel corso del match.