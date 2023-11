Il Napoli resuscita anche Kovalenko: lo sapete da quanti anni non segnava?

Viktor Kovalenko segna un gol incredibile contro il Napoli, gli azzurri dopo l’Union resuscitano anche l’otto dell’Empoli.

Notizie calcio Napoli – Napoli-Empoli 0-1. Pioggia di fischi dal “Maradona” verso i giocatori di casa. Gli azzurri protagonisti dell’ennesima prestazione mediocre davanti al pubblico di casa.

L’Empoli sul finale trova il gol vittoria con Vitkor Kovalenko. Eurogol del numero 8. Ebuehi arriva quasi sul fondo dopo un’altra ottima ripartenza degli ospiti, poi mette in mezzo per il rimorchio di Kovalenko. Seppur da posizione impossibile, il numero 8 s’inventa un destro impossibile che scavalca Gollini, bacia il palo e si insacca.

Kovalenko non segnava in serie A da due anni, il Napoli dopo l’Union Berlino ha resuscitato anche l’otto dell’Empoli, più che una squadra di calcio, quella di Garcia sembra il banco del mutuo soccorso.

Great shot by Viktor Kovalenko. Empoli was leading 1-0 away against Napoli in the last moments! pic.twitter.com/L0prZ2efEn

— Larex sports (@npaakmph) November 12, 2023