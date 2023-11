Silenzio stampa del Napoli: situazione tesissima in casa degli azzurri

Silenzio stampa a Napoli dopo la deludente sconfitta con l’Empoli in extremis: il mister Rudi Garcia rischia l’esonero.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Nel corso della partita contro l’Empoli allo stadio Maradona, la SSC Napoli ha vissuto un’amara sconfitta, con il gol decisivo di Kovalenko all’ultimo minuto di gioco. La squadra di Rudi Garcia, attualmente in una situazione precaria, non è riuscita a soddisfare le aspettative dei tifosi, deludendo con una prestazione considerata la peggiore della stagione.

La mancanza di vittorie al Maradona dal 27 settembre ha contribuito al clima teso in casa Napoli. Durante la partita, l’Empoli ha dominato a tratti, mettendo in difficoltà la costruzione di azioni offensive da parte degli azzurri. Il futuro della panchina azzurra è ora oggetto di riflessione da parte del presidente Aurelio De Laurentiis, il quale sta valutando seriamente la permanenza di Rudi Garcia.

La decisione della SSC Napoli di adottare un “silenzio stampa” è sintomatica della gravità della situazione. Nessun tesserato rilascerà dichiarazioni post-partita, contribuendo ad alimentare quello che appare come un clima difficile in casa partenopea. L’esonero di Garcia è un rischio concreto, e la squadra azzurra si trova in una fase critica, con molte incertezze sul suo futuro imminente. La speranza dei tifosi è ora affiancata da un’atmosfera di incertezza e preoccupazione.