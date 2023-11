(VIDEO) – Osimhen incredulo! La reazione del nigeriano dopo l’errore di Kvaratskhelia

Amarezza per Osimhen: incredulo davanti all’errore di Kvaratskhelia durante la sconfitta del Napoli contro l’Empoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli ha subito una dura sconfitta contro l’Empoli allo stadio Diego Armando Maradona, segnando un momento difficile per la squadra azzurra guidata da Rudi Garcia. Nonostante gli sforzi nell’ultimo tratto della partita, il Napoli è stato fermato da Berisha, il portiere avversario che si è dimostrato insuperabile per l’intera durata dell’incontro.

Victor Osimhen, costretto a seguire l’azione dalla tribuna, ha vissuto momenti di disperazione vedendo sfumare l’opportunità di segnare a causa dell’errore dell’attaccante georgiano Kvaratskhelia. Il nigeriano, deluso per il mancato gol, potrebbe tornare in campo il 25 novembre nella prossima sfida contro l’Atalanta.

Il video mostra chiaramente la reazione incredula di Osimhen di fronte all’errore di Kvaratskhelia, evidenziando la delusione di un giocatore determinato a fare la differenza per la sua squadra. La prossima partita contro l’Atalanta rappresenterà un’importante occasione per il ritorno in campo di Osimhen e per il Napoli di riscattarsi dopo la recente sconfitta.

Di seguito il video: