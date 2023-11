Allenamento Napoli a Castel Volturno, le ultime sulle condizioni di Osimhen

Il Napoli prosegue gli allenamenti a Castel Volturno in vista della sfida di domani al Maradona con l’Empoli.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli ha svolto l’allenamento mattutino presso l’SSCN Konami Training Center in vista della partita contro l’Empoli, programmata per domani alle 12:30 allo Stadio Maradona, valida per la 12esima giornata di Serie A.

La sessione di allenamento è iniziata sul campo 2 con un’attivazione a secco, seguita da un lavoro focalizzato sul possesso palla, tattica e una partitella a campo ridotto nei campi di Castel Volturno, sotto la guida del mister. Meret sarà in porta, difeso da Rrahmani e Natan centralmente, con Mario Rui a sinistra e Di Lorenzo a destra nelle rispettive posizioni. A centrocampo, Lobotka e Anguissa affiancheranno Zielinski, mentre in attacco ci saranno Kvaratskhelia, Politano e Raspadori.

Nessuna menzione per Osimhen nel report odierno, il giocatore continua il percorso riabilitativo per rientrare il prima possibile, presumibilmente il 29 contro l’Atalanta.