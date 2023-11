Napoli-Empoli, le ultime: ballottaggio in difesa, Simeone può insidiare Raspadori

Le ultime di formazione in vista della sfida di domani tra Napoli e Empoli, gara in programma alle ore ore 12.30 al Maradona.

Siamo alle porte dell’atteso match Napoli-Empoli e l’allenatore Rudi Garcia è chiamato a prendere le ultime decisioni per la formazione della squadra in vista della partita di domenica. Dopo il pareggio in Champions, un interrogativo aleggia nell’aria: Rrahmani salterà l’incontro con l’Empoli? La lista dei convocati della sua Nazionale toglie ogni dubbio: Rrahmani ci sarà con il Napoli. La coppia di difensori centrali sarà composta proprio dal kosovaro e da Natan, rientrante dopo la squalifica.

Sulla fascia destra, Di Lorenzo è una certezza, mentre sulla sinistra, come riportato da Sky Sport, si apre un ballottaggio tra Olivera e Mario Rui. A centrocampo, sembra delinearsi la consueta formazione del Napoli, così come in attacco, dove Politano non teme la concorrenza dei compagni di reparto. Tuttavia, Raspadori deve stare attento alla minaccia rappresentata da Simeone, che spera di ottenere più spazio dal primo minuto, ma al momento sembra difficile che possa superare la concorrenza di Raspadori.

Probabile Formazione – Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera (Rui); Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Kvaratskhelia, Raspadori (Simeone). Allenatore: Garcia.