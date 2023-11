Napoli-Empoli, applausi al Maradona: Il retroscena

Ad inizio del secondo tempo di Napoli-Empoli, i tifosi hanno applaudito calorosamente Osimhen ripreso sui maxischermi: grande attesa per il suo rientro.

Notizie calcio Napoli – Nonostante la brutta prestazione del Napoli contro l’Empoli, c’è stato un momento che ha scaldato i cuori dei tifosi azzurri. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ad inizio ripresa, quando sui maxischermi dello stadio è apparso Victor Osimhen, tutto il Maradona lo ha applaudito calorosamente.

L’attaccante nigeriano, fermo ai box per infortunio, è stato omaggiato dai supporters partenopei con un lungo applauso pieno di affetto e di aspettative per il suo ritorno in campo.

I tifosi del Napoli non vedono l’ora che Osimhen, grande protagonista prima dello stop, torni a disposizione del nuovo allenatore dopo l’esonero di Garcia. La speranza è riaverlo a fine mese in vista della trasferta contro l’Atalanta.

Il caloroso applauso del pubblico del Maradona è il segno di quanto Osimhen manchi al Napoli, sia in termini di gol che di leadership. Il suo rientro potrebbe dare una scossa decisiva alla stagione azzurra.

