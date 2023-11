Napoli-Tudor, Romano: “Oggi incontro decisivo”

Secondo il noto esperto Fabrizio Romano, il Napoli ripartirà da Tudor come nuovo allenatore al posto di Garcia. Oggi l’incontro decisivo.

Notizie calcio Napoli – Arrivano conferme sulla scelta del Napoli per il dopo Garcia. Secondo Fabrizio Romano, esperto di mercato, il prescelto di De Laurentiis come nuovo allenatore è Igor Tudor.

“Il Napoli ha deciso di procedere con Igor Tudor come candidato preferito per il ruolo di capo allenatore. Oggi si svolgeranno i colloqui per discutere di contratto, stipendio e altri dettagli. Tudor parlerà con il presidente De Laurentiis per mettere il sigillo” le parole di Romano.

L’accordo tra il tecnico croato e De Laurentiis dovrebbe arrivare nell’incontro decisivo di oggi. Solo Mazzarri rimane un’alternativa sullo sfondo, meno percorribile la pista Cannavaro nonostante i contatti.

Il Napoli riparte da Tudor per risalire in campionato e provare a salvare la stagione. Vi terremo aggiornati sugli sviluppi dopo il summit odierno tra le parti.

🚨🔵 Napoli have decided to proceed with Igor Tudor as fav candidate for head coach role. Talks will take place today in order to discuss contract, salary and more details.

Tudor will speak to president De Laurentiis in order to get it sealed. pic.twitter.com/456VLfmmp3

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 13, 2023