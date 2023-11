Igor Tudor al Napoli: il retroscena della telefonata di De Laurentiis

Telefonata tra Aurelio De Laurentiis e Igor Tudor, il patron azzurro vuole portare il tecnico croato alla guida del Napoli.

Notizie calcio Napoli – Dopo l’esonero di Rudi Garcia, salvo improbabili colpi di scena, il Napoli è attivamente alla ricerca di un nuovo allenatore, e secondo fonti vicine al club, Igor Tudor emerge come il principale candidato. Una recente telefonata del presidente Aurelio De Laurentiis ha riacceso i contatti con il tecnico croato, aprendo la strada a possibili nuovi sviluppi.

Il nodo centrale delle trattative riguarda i termini del contratto. Tudor, già noto nel panorama calcistico italiano per le sue esperienze a Verona, Udine e come assistente di Pirlo alla Juventus, aspira a un accordo a lungo termine che vada oltre il semplice ruolo di traghettatore. Il suo obiettivo è un contratto fino al 2025, con un’opzione di rinnovo per un ulteriore anno, segno di un impegno serio e di fiducia nei suoi confronti.

Il presidente De Laurentiis, nel frattempo, cerca di evitare ripetizioni di scenari passati, come quello vissuto con Gennaro Gattuso, mantenendo una certa flessibilità nel valutare l’operato e i risultati del prossimo tecnico. Il minimo obiettivo per la stagione è un piazzamento almeno al quarto posto in Serie A, essenziale per garantire l’accesso alla Champions League e sostenere il bilancio del club.

La telefonata di De Laurentiis a Tudor, avvenuta direttamente dallo stadio, ha ravvivato le speranze di un’intesa. Tuttavia, la situazione rimane complessa, con il presidente che ha precedentemente esplorato altre opzioni, come il rifiuto di Antonio Conte.

Altri nomi sono stati considerati per la panchina del Napoli, inclusi Walter Mazzarri e Fabio Cannavaro. Mazzarri, in particolare, ha manifestato la sua disponibilità a ricoprire un ruolo temporaneo, forte del suo legame passato con il club. Cannavaro, invece, nonostante la sua presenza in tribuna durante l’ultima partita, sembra essere più un’opzione suggestiva che concreta al momento.

Per rimanere aggiornati sulle ultime notizie e analisi riguardanti il Napoli, non dimenticate di seguire Napolipiu.com. Condividete questo articolo sui vostri social media e fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!