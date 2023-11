Tudor – Napoli: trattative in corso, ma resta un nodo da sciogliere

Le ultime notizie sulle trattative tra il Napoli e Igor Tudor: si avvicina l’intesa, ma permangono differenze sulle condizioni contrattuali.

CALCIO NAPOLI. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli e il tecnico croato Igor Tudor sono vicini a raggiungere un accordo per la guida tecnica della squadra. Le trattative, che si sono intensificate nelle ultime ore, hanno mostrato segni positivi, ma rimane ancora un importante dettaglio da definire: la durata del contratto.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, avrebbe proposto a Tudor un contratto di sette mesi, con scadenza a giugno e un’opzione di rinnovo fino al 2025, a favore del club. Tuttavia, Tudor sembra non essere completamente convinto da questa offerta, desiderando un impegno più lungo e stabile per guidare la squadra.

Igor Tudor, noto per il suo carattere deciso e le sue idee tattiche innovative, è considerato il candidato ideale per portare nuova energia e direzione al Napoli, una squadra talentuosa ma attualmente in un periodo di difficoltà.

Il Napoli, campione d’Italia, con giocatori di spicco come Osi, Kvara, Jack e Di Lorenzo, cerca un allenatore in grado di sfruttare al meglio il potenziale della squadra e di continuare il cammino di successo del club.

La decisione di De Laurentiis, sarà fondamentale per il futuro del club. Il presidente è consapevole che la scelta del prossimo allenatore deve essere accurata e ben ponderata.

Le trattative tra il Napoli e Igor Tudor sono quindi in uno stato avanzato, ma il nodo contrattuale rappresenta ancora un ostacolo da superare. Si attendono ulteriori sviluppi nei prossimi giorni, che potrebbero portare alla definizione dell’accordo o all’apertura di nuovi scenari per la panchina del Napoli.