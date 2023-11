Ultimissima: Napoli-Garcia, è addio: contattato Tudor, proposta di contratto fino al 2025

Dopo la sconfitta con l’Empoli, il Napoli ha scelto Tudor come sostituto di Garcia: pronto un contratto fino al 2025 con opzione a favore del club.

Notizie Calcio Napoli – Dopo la sconfitta interna con l’Empoli, il destino di Rudi Garcia sulla panchina del Napoli appare segnato. Per sostituirlo, il prescelto della società sembra essere Igor Tudor.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, al tecnico croato verrà proposta un’offerta fino al 2023 con opzione unilaterale per il club fino al 2025. Previsto per domani l’incontro decisivo tra le parti.

Si va dunque verso l’esonero di Garcia, nonostante il tecnico dopo la debacle col fanalino di coda abbia avuto un summit con De Laurentiis negando le dimissioni. L’addio arriverà non appena verrà trovato l’accordo con Tudor.

Pedullà ha rivelato che il Napoli ha considerato anche altre opzioni, come Walter Mazzarri, ma la situazione attuale del mercato limita le scelte disponibili. Ciò rende Tudor il candidato principale, con un contratto proposto fino alla prossima estate, estendibile fino al 2025.

Questa mossa riflette la strategia di De Laurentiis di uscire dalla fase negativa degli ultimi mesi e rafforzare la squadra per le sfide future. Tuttavia, il presidente potrebbe anche prendere decisioni significative riguardo alcuni membri dell’attuale management, segnando potenzialmente altre importanti evoluzioni all’interno del club.

L’incontro decisivo con Tudor è previsto per domani, e potrebbe determinare un nuovo corso per il Napoli. La situazione è in rapido sviluppo, e i tifosi attendono con ansia notizie sulle decisioni finali che plasmeranno il futuro della loro amata squadra.

