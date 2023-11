Gazzetta: Garcia esonerato, summit panchina Napoli, due nomi forti in pole

L’esonero di Rudi Garcia dalla panchina del Napoli è imminente. Antonio Conte tra i candidati principali per la successione. Due nomi forti in pole.

Notizie calcio Napoli – È caos in casa Napoli dopo la pesante sconfitta interna contro l’Empoli. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il presidente De Laurentiis sarebbe sceso negli spogliatoi durante l’intervallo, parlando direttamente con la squadra e di fatto esautorando l’allenatore Garcia.

Gazzetta: Garcia esonerato

Il destino di Rudi Garcia come allenatore del Napoli sembra ormai segnato. Dopo la sconfitta contro l’Empoli, il futuro del tecnico francese è appeso a un filo, con un esonero che appare sempre più probabile. Un episodio significativo, riportato da La Gazzetta dello Sport, ha visto il presidente Aurelio De Laurentiis “saltare” Garcia, parlando direttamente alla squadra durante l’intervallo.

Scontro negli Spogliatoi e Decisioni Imminenti

Questo gesto di De Laurentiis, che non ha nemmeno incrociato Garcia a fine partita, evidenzia una rottura definitiva. La dirigenza del Napoli, composta da Meluso, Micheli e Sinicropi, è stata convocata per un incontro cruciale, finalizzato a decidere il nome del nuovo allenatore. Tra i candidati figurano Antonio Conte, Fabio Cannavaro, Igor Tudor e un possibile ritorno di Walter Mazzarri.

Il Futuro della Panchina del Napoli: C’è anche Conte

Sky Sport riporta che ulteriori riflessioni sono in corso per identificare il candidato ideale per la ripartenza del Napoli. Oltre ai nomi già citati, potrebbe esserci un tentativo di De Laurentiis di convincere Antonio Conte, nonostante il suo rifiuto iniziale di prendere una squadra in corsa.

Cannavaro e Tudor: Profili in Attesa

Attualmente, non ci sono stati contatti ufficiali con Fabio Cannavaro, nonostante la sua presenza a fianco di De Laurentiis durante la partita. Igor Tudor, libero dopo l’esperienza all’Olympique Marsiglia, potrebbe essere una soluzione per un intervento immediato.

L’Ultima Parola a De Laurentiis

Antonio Conte, che ha già rifiutato i contatti di ottobre, sembra intenzionato a completare il suo anno sabbatico prima di intraprendere una nuova avventura. La decisione finale, tuttavia, spetta al presidente De Laurentiis. Con l’esonero di Garcia ormai dato per certo, Mazzarri e Tudor appaiono come i candidati più forti al momento.