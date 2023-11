Napoli, le condizioni di Mazzarri per il ritorno: difesa a 4 e rinnovo con semifinale Champions

Secondo indiscrezioni Walter Mazzarri avrebbe posto condizioni precise per un eventuale ritorno sulla panchina del Napoli.

Notizie calcio Napoli – Tra i nomi che circolano per la panchina del Napoli c’è anche quello di un possibile ritorno di Walter Mazzarri. E secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico avrebbe posto delle condizioni precise per accettare.

Mazzarri, stando a quanto riferito dal giornalista Marco Giordano, si accontenterebbe di un contratto di 6 mesi, pretenderebbe di giocare con la difesa a 4 e non a 3, e vorrebbe un rinnovo automatico in caso di semifinale di Champions o vittoria dello Scudetto.

L’allenatore ci tiene a tornare a Napoli e avrebbe inviato diversi messaggi a De Laurentiis. Vedremo se le richieste verranno accettate dal presidente, che deve decidere a chi affidare la panchina tra i vari nomi al vaglio.

Noi di napolipiu.com vi terremo aggiornati su tutti gli eventuali sviluppi. Il Napoli cerca la svolta tecnica per uscire dalla crisi di risultati e tornare competitivo ai massimi livelli in Italia e in Europa.