Napoli in Crisi, Disastro Garcia: Ecco tutti i numeri

Da campioni d’Italia a squadra smarrita , tutti i numeri del disastro compiuto da rudi Garcia alla guida del Napoli.

Notizie calcio Napoli – Il Napoli, un tempo campione d’Italia sotto la guida di Luciano Spalletti, sta vivendo un periodo di declino sotto la direzione di Garcia. La sconfitta in casa contro l’Empoli è solo l’ultimo episodio di una serie di risultati negativi che hanno scosso la squadra e i suoi tifosi.

Questa stagione ha visto il Napoli subire quattro sconfitte, tre delle quali in campionato, e tutte in casa. Questo è un netto contrasto rispetto alla scorsa stagione, in cui solo Lazio e Milan erano riusciti a vincere al Maradona. Garcia, dopo la partita con l’Union Berlino, aveva sperato di invertire questa tendenza, ma senza successo.

Al 11 novembre, il Napoli ha perso lo stesso numero di partite di tutta la scorsa stagione. Inoltre, la squadra ha perso tre delle ultime cinque partite casalinghe, un bilancio peggiore rispetto alle 25 precedenti. La difesa e l’attacco mostrano segni di declino: la squadra ha subito più gol e segnato meno rispetto allo stesso periodo della scorsa stagione.

Da “ingiocabili” a “inguardabili”: I numeri di garcia

La crisi del Napoli è confermata da un altro dato: la compagine campione d’Italia ha perso tre delle ultime cinque partite interne, ovvero quante ne aveva perse nelle precedenti venticinque. Sotto la lente d’ingrandimento, nel confronto con Spalletti, ci finisce anche la retroguardia difensiva che, a questo punto della stagione, ha preso più reti rispetto al 2022/23 (13 contro 12) e la produzione offensiva della squadra di Garcia:

37 i gol del Napoli al 12 novembre 2022, contro i soli 24 di quest’oggi. Tutti dati che riflettono anche la differenza di punti in classifica tra le due annate:

Serie A ‘22/’23 dominata con 41 punti, senza alcuna sconfitta, a differenza della corrente stagione, in cui i partenopei sono fermi a 21, ben 20 punti in meno rispetto a un anno fa.

E, in questi freddi numeri, è mancato anche il calore del pubblico: la media è scesa dai 46mila al Maradona a 37mila. Dati, statistiche: all’interno della crisi di Garcia c’è molto di più.

Questi risultati negativi hanno portato a un calo della fiducia dei tifosi, come evidenziato dalla diminuzione della media di spettatori. La situazione attuale del Napoli pone interrogativi sulla capacità di Garcia di guidare la squadra fuori da questa crisi e di riconquistare il sostegno dei tifosi. La squadra, che un tempo dominava il campionato, ora cerca disperatamente di ritrovare la sua forma vincente.

