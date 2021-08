Emerson Palmieri non andrà al Napoli ma firmerà per il Lione. Il giocatore ha un accordo con il club francese ed oggi sarà ufficializzato. L’esterno mancino del Chelsea è stato fin dal primo momento l’obiettivo principale del Napoli ed il giocatore ha sempre preferito vestire la maglia azzurra. L’ultima apertura è stata fatta solo qualche giorno fa, durante una intervista ad ESPN Brasil. Il giocatore si è esposto, ma il Napoli non ha preso Emerson Palmieri perché bloccato dalla mancanza di liquidità. Insomma per quanto la si voglia dimenticare, per quanto si faccia di tutto per metterla sotto il tappeto, Napoli-Verona e qualche errore arbitrale (vedi Calvarese) finiscono per incidere sul destino del Napoli. Si, perché la mancata qualificazione alla Champions ha sottratto 50 milioni di euro dalle casse azzurre, ovvero linfa vitale per il bilancio della SSCN.

Emerson Palmieri al Lione: Giuntoli col cappello in mano

Gazzetta dello Sport svela il motivo per cui è saltato l’affare tra il Napoli ed il Chelsea per Emerson Palmieri:

Diversamente da quanto è avvenuto per Emerson Palmieri che, ieri, si è accordato con il Lione. L’esterno mancino della Nazionale era la prima scelta di Cristiano Giuntoli da diversi mesi, ma l’impossibilità di investire ha precluso al d.s. azzurro ogni possibilità di riuscita dell’operazione. Sfumato l’ingaggio del difensore del Chelsea.

Il Napoli per mantenere la promessa fatta a Luciano Spalletti, ora dovrà cercare di prendere un altro esterno mancino. Ma non sarà semplice, perché l’assenza di liquidità resta:

adesso il Napoli proverà a convincere il Lilla a girargli in prestito Reinildo Mandava. I due club ne hanno già discusso nelle scorse settimane, ma il problema è sempre lo stesso: i dirigenti francesi vogliono cederlo a titolo definitivo, mentre quelli napoletani insistono con la formula del prestito. Seppur senza grandi pretese, Giuntoli ha discusso pure con il Villareal per Pervis Estupinan, l’esterno ecuadoriano. Ed anche in questo caso la formula del prestito non ha convinto.

