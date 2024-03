Elmas: “Vincere a Napoli è unico, altro che Inter, Milan o Juve”

Elif Elmas, ex centrocampista del Napoli, ha elogiato la sua esperienza in azzurro, sottolineando l’unicità di trionfare con il Napoli rispetto ad altri top club.

CALCIO NAPOLI – Elif Elmas, centrocampista macedone che ha vissuto un’esperienza indimenticabile con la maglia del Napoli prima di trasferirsi al Lipsia, ha espresso tutto il suo orgoglio per aver vinto con i partenopei. In un’intervista allo youtuber romano Blur, il giocatore ha sottolineato l’unicità di trionfare a Napoli rispetto ad altri top club italiani.

“Ho vinto al Napoli una Coppa Italia e lo scudetto, vincere a Napoli sai quanto è difficile. Una cosa che porterò sempre con me, nel mio cuore”, ha dichiarato Elmas. “Vincere con il Napoli non è come vincere con Inter, Milan o Juventus, loro vincono tutti gli anni, il Napoli no”.

Queste parole evidenziano il profondo legame che si è creato tra Elmas e la città partenopea. Il macedone ha compreso appieno il significato di indossare la maglia azzurra e di regalare gioie ai tifosi napoletani, che attendevano lo scudetto da oltre tre decenni.

Elmas è stato uno degli artefici del trionfo dello scorso anno, risultando tra i migliori della squadra dopo Osimhen e Kvaratskhelia. Il suo contributo è stato fondamentale per la conquista di un titolo atteso da generazioni di tifosi.

Nonostante la scelta di trasferirsi al Lipsia nella scorsa sessione invernale di calciomercato, spinto dalla voglia di essere sempre protagonista, Elmas ha dimostrato di portare Napoli nel cuore. I suoi post sui social network e le dichiarazioni rilasciate confermano il legame indissolubile con la città e i colori azzurri.

Le parole del macedone sottolineano anche la difficoltà di vincere a Napoli rispetto ad altri top club italiani abituati a trionfare con regolarità. Inter, Milan e Juventus hanno raccolto numerosi successi negli ultimi anni, mentre per il Napoli lo scudetto rappresenta un traguardo storico dopo decenni di attesa.

Elmas ha compreso appieno il valore di questa impresa e l’unicità di aver regalato gioie ai tifosi partenopei. Un legame che rimarrà indelebile nella sua carriera, a testimonianza dell’importanza di aver vestito la maglia azzurra e di aver contribuito a un trionfo atteso da troppo tempo.