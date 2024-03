Napoli, Osimhen assente dall’allenamento di gruppo: ultimi aggiornamenti su Rrahmani, Ngonge e Cajuste

Ultime notizie dall’allenamento odierno del Napoli: Osimhen assente, Rrahmani e altri giocatori chiave pronti al rientro col Torino.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli ha ripreso gli allenamenti dopo la vittoria sulla Juventus, ma un volto noto è rimasto assente dalla sessione di oggi: Victor Osimhen non si è allenato in gruppo insieme ai suoi compagni di squadra.

Gli azzurri si sono ritrovati all’SSCN Konami Training Center per preparare il match in programma venerdì contro il Torino allo Stadio Maradona. La squadra ha iniziato la sessione con attivazioni ed esercizi sulla potenza aerobica sul campo 1, per poi passare a una seduta tecnico tattica e a una partitina a campo ridotto.

Condizioni di Osimhen e report dall’infermeria

Il club ha diffuso il report giornaliero dall’infermeria del training center di Castel Volturno, fornendo dettagli sulle condizioni dei giocatori chiave.

Victor Osimhen: Il centravanti nigeriano ha svolto lavoro personalizzato in palestra, sollevando dubbi sulla sua partecipazione alla prossima partita. Le sue condizioni saranno attentamente valutate prima del confronto con il Torino di Juric.

Il centravanti nigeriano ha svolto lavoro personalizzato in palestra, sollevando dubbi sulla sua partecipazione alla prossima partita. Le sue condizioni saranno attentamente valutate prima del confronto con il Torino di Juric. Amir Rrahmani: Il difensore ha svolto lavoro personalizzato in campo, indicando un progresso nelle sue condizioni fisiche. Si prevede che sarà abile e arruolabile per la prossima sfida.

Il difensore ha svolto lavoro personalizzato in campo, indicando un progresso nelle sue condizioni fisiche. Si prevede che sarà abile e arruolabile per la prossima sfida. Cyriel Ngonge: Il giocatore ha partecipato alla prima parte dell’allenamento in gruppo, seguita da un programma personalizzato in palestra. Il suo coinvolgimento nella prossima partita dipenderà dall’evolversi delle sue condizioni fisiche.

Il giocatore ha partecipato alla prima parte dell’allenamento in gruppo, seguita da un programma personalizzato in palestra. Il suo coinvolgimento nella prossima partita dipenderà dall’evolversi delle sue condizioni fisiche. Frank Onyeka Cajuste: Cajuste ha svolto lavoro personalizzato sia in palestra che in campo, evidenziando un impegno nella sua riabilitazione. Come per gli altri, la sua disponibilità per il prossimo match sarà soggetta a valutazioni continue.