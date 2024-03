Chi guiderà la squadra durante la pausa nazionali di marzo? Lungo colloquio tra ADL e Calzona

Lungo incontro tra il presidente De Laurentiis e l’allenatore Calzona: chi guiderà la squadra a marzo in assenza del mister?

Il Napoli, reduce da una serie di prestazioni convincenti in campo, si trova ora di fronte a un enigma da risolvere: chi prenderà le redini della squadra durante la pausa nazionale di marzo, quando il tecnico Francesco Calzona dovrà presenziare agli impegni con la nazionale slovacca?

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l’allenatore Calzona hanno tenuto ieri un lungo colloquio strategico per delineare i piani futuri della squadra partenopea. La pausa per le nazionali rappresenterà un doppio banco di prova per il tecnico calabrese, che dovrà cimentarsi non solo con le sfide sportive ma anche con l’organizzazione del lavoro del suo staff in sua assenza.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, la decisione su chi guiderà il Napoli durante la sosta per le nazionali non è affatto scontata. Oltre a Calzona, saranno assenti Bonomi, Sinatti, Segarelli e l’intero staff arrivato di recente a Castel Volturno dopo l’addio di Walter Mazzarri.

“Ieri De Laurentiis e Calzona hanno avuto un lungo colloquio. Entrambi devono decidere chi dovrà allenare la squadra durante la sosta per le nazionali considerando che mancheranno oltre al tecnico, Bonomi, Sinatti, Segarelli e tutto lo staff approdato di recente a Castel Volturno dopo l’addio di Walter Mazzarri. Nessuna decisione definitiva è stata presa anche perché il rebus non è di facile risoluzione“, riporta l’edizione odierna de Il Mattino.