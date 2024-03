Lavori allo stadio Maradona, la protesta delle associazioni sportive: “La pista d’atletica non si tocca”

L’incertezza sul futuro della pista d’atletica allo stadio Maradona mette in allarme gli appassionati di corsa e le associazioni sportive.

Lo storico Stadio Diego Armando Maradona potrebbe subire una profonda ristrutturazione in vista dell’ambizioso obiettivo di ospitare Euro 2032. Le modifiche proposte sono cruciali per adeguare l’impianto di Fuorigrotta agli standard richiesti per la competizione europea, ma una decisione in particolare sta sollevando un polverone di preoccupazioni: l’eliminazione della pista d’atletica.

Attualmente utilizzata da numerosi sportivi per praticare attività di atletica, corsa e altri sport, la pista d’atletica è diventata un punto di riferimento per gli amanti dello sport all’interno dello Stadio Maradona. La prospettiva della sua rimozione ha scatenato una serie di interrogativi tra gli appassionati, con una domanda che aleggia nell’aria: “Ma noi dopo dove corriamo?”.

Gerarda Vaccaro, dirigente del servizio “Gestione eventi e stadio”, ha espresso le preoccupazioni delle associazioni sportive in merito a questa possibile modifica. In un’intervista rilasciata ai microfoni di La Repubblica, Vaccaro ha lanciato un appello affinché vengano trovate soluzioni che permettano la serena convivenza tra tutte le attività svolte all’interno dello Stadio Maradona, che siano esse di natura sportiva o legate allo spettacolo.

“Il nostro obiettivo è garantire che le future modifiche non compromettano le attività degli atleti e degli appassionati di corsa che hanno trovato in questa pista un luogo speciale per allenarsi e gareggiare,” ha dichiarato Vaccaro. “Speriamo che si possano trovare strumenti che permettano la coesistenza armoniosa di tutte le attività, mantenendo intatto il valore dello sport all’interno dello Stadio Diego Armando Maradona.”