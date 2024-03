Down Facebook e Instagram: L’ironia del Napoli fa il giro dei social

Il Napoli ha colto l’occasione del down di Facebook e Instagram per ironizzare con foto dei suoi giocatori, facendo il pieno di like sui social ancora funzionanti.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il pomeriggio di oggi è stato caratterizzato da disagi per milioni di utenti di Facebook e Instagram, rimasti impossibilitati ad accedere ai loro profili per diverse ore a partire dalle 16. Un’occasione ghiotta per il Napoli, che non ha resistito alla tentazione di ironizzare sui social ancora funzionanti.

Su Twitter, rimasto operativo durante il down delle piattaforme di Meta, il club azzurro ha pubblicato alcune foto dei suoi giocatori accompagnate da commenti ironici sulla situazione. La prima immagine ritrae Simeone durante un viaggio in treno, seduto al suo posto con il portatile aperto e un’espressione sconsolata. “POV (point of view): è passata mezz’ora e trovi ancora Facebook down e Instagram down“, recita la didascalia del Napoli.

Ma il divertimento non finisce qui. Il club ha poi condiviso un’altra foto di due calciatori che si abbracciano durante un allenamento a Castel Volturno. Uno di loro è Ngonge, il belga che sorride abbracciando un compagno contrassegnato con il logo di TikTok. Un chiaro riferimento ai social rimasti operativi e che, per l’occasione, “fanno festa” accogliendo gli utenti in fuga da Facebook e Instagram.

L’ironia del Napoli, sempre pronta a cogliere l’attimo, ha fatto il pieno di like e condivisioni sui social ancora funzionanti. Un modo per sdrammatizzare una situazione di disagio per milioni di persone, mantenendo allo stesso tempo un legame con i propri tifosi attraverso la condivisione di momenti di vita dei calciatori.