Grassani: “Ricorso Mondiale per club e caso DAZN, ecco cosa sta facendo il Napoli”

Il legale del Napoli, Mattia Grassani, ha affrontato alcune delle questioni più calde per il club azzurro, dal ricorso per il Mondiale per club al caso DANZ.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Mattia Grassani, legale della SSC Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto su alcune delle questioni più spinose che riguardano il club azzurro. Dalle beghe burocratiche alle polemiche di campo, il rappresentante legale del Napoli ha affrontato diversi argomenti caldi.

Sul ricorso per la mancata partecipazione al Mondiale per club, Grassani ha mantenuto il massimo riserbo: “Non posso dire se stiamo preparando una causa su questo tema”.

Una situazione diversa riguarda invece gli arbitri, con il legale che ha sottolineato come la Lega Serie A stia valutando di apportare dei cambiamenti: “Gli arbitri sono un servizio che offre l’AIA alla Lega italiana, stanno valutando se cambiare. L’investitore ha tutto il diritto di assumere una squadra arbitrale”.

Grassani ha poi affrontato la questione della Lega Serie A, definendone “inadeguata” l’attuale collocazione nell’organizzazione calcistica italiana. “Il modello è da migliorare, la situazione politica e il peso della Serie A all’interno dell’organizzazione italiana è talmente elevato che si è a conoscenza di quello che va migliorato”.

Infine, una battuta sulle polemiche tra il presidente De Laurentiis e DAZN: “Il presidente ha un animo buono, ha questi momenti d’ira che poi passano, spero prevalga il buonsenso”.

Le parole di Grassani dimostrano come il Napoli sia impegnato su più fronti legali e burocratici, dal ricorso per il Mondiale per club alle questioni legate agli arbitri e alla Lega Serie A. Il legale ha mantenuto un profilo basso su alcuni temi caldi, lasciando però trasparire la volontà del club di far valere le proprie ragioni.

In un panorama calcistico sempre più complesso, il Napoli sembra intenzionato a giocare tutte le carte a sua disposizione per tutelare i propri interessi e quelli dei propri tifosi.