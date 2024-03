Schwoch : “Conte al Napoli, tutto vero, ho parlato con Antonio, De Laurentiis lo ha martellato”

L’ex attaccante Stefan Schwoch ha rivelato i retroscena sul possibile approdo di Antonio Conte al Napoli, con De Laurentiis che sta facendo di tutto per convincerlo.

CALCIO NAPOLI – Antonio Conte vicino alla panchina del Napoli? Secondo le rivelazioni di Stefan Schwoch, ex attaccante azzurro, il presidente Aurelio De Laurentiis sta facendo di tutto per convincere il tecnico leccese a guidare la squadra partenopea. Una trattativa serrata, confermata direttamente da Conte all’ex calciatore.

Conte-Napoli, le parole di Schwoch

Schwoch, intervenuto a Televomero, ha spezzato una lancia a favore di De Laurentiis, spesso criticato per le scelte degli allenatori in questa stagione: “Sento dire che ha sbagliato, eppure uno bravo l’aveva contattato, solo che non è riuscito a prenderlo. Parlo di Conte. Ho avuto modo di sentire Antonio, mi ha detto che De Laurentiis l’ha martellato“.

Un vero e proprio pressing asfissiante quello del patron azzurro per convincere Conte, reduce dall’esperienza al Tottenham. Nonostante il rifiuto, Schwoch non ha escluso un futuro approdo del tecnico a Napoli: “Posso dire che la possibilità esiste“.

Nel frattempo, il Napoli si è affidato a Francesco Calzona, subentrato a Mazzarri. Un’occasione importante per l’ex vice allenatore, di Sarri e Spalletti, che si sta giocando le chance di una conferma per la prossima stagione. Calzona, attualmente anche CT della Slovacchia, potrebbe essere chiamato a scegliere tra la panchina del Napoli e quella della nazionale dopo gli Europei.

Conte allenatore del Napoli: la rivelazione di Mark Juliano

Le ultime prestazioni positive degli azzurri, culminate con la vittoria sulla Juventus, hanno riacceso l’entusiasmo dell’ambiente partenopeo. Tuttavia, appare complicato agganciare un posto in Champions League. Un traguardo che, se raggiunto, potrebbe far propendere De Laurentiis per la conferma di Calzona.

In caso contrario, l’ombra di Conte potrebbe tornare a materializzarsi sulle ambizioni del Napoli. Le rivelazioni di Schwoch confermano l’interesse concreto del presidente azzurro per il tecnico salentino, pronto a tutto pur di averlo in panchina. Un nome di primo piano per riportare il Napoli nell’élite del calcio italiano ed europeo.