Il Napoli di Calzona ci crede: la strada per la Champions League richiede nove vittorie in undici partite

Il Napoli sotto Calzona ha raccolto sette punti nelle ultime tre partite: Champions League non impossibile, ma servono nove vittorie.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli, sotto la guida dell’allenatore Calzona, sembra aver imboccato la strada giusta per la qualificazione in Champions League. Con un recente aumento di fiducia e prestazioni più solide, gli azzurri hanno raccolto sette punti nelle ultime tre partite di campionato, stabilendo una media di 2,33 punti a partita.

Attualmente, il Napoli si trova a 43 punti, a soli 8 punti dal quarto posto occupato dal Bologna e a 5 punti dal quinto posto occupato dall’Atalanta. Quest’ultima posizione, in particolare, potrebbe essere sufficiente per garantire la partecipazione alla Champions League al termine della stagione in corso. La squadra partenopea è determinata a lottare fino all’ultima giornata per conquistare questo ambito traguardo.

Tuttavia, la strada verso la Champions League non è priva di sfide. Per essere sicuri di ottenere una posizione nelle zone alte della classifica, il Napoli dovrà raggiungere almeno i 68-70 punti. Questo significa che la squadra dovrà conseguire nove vittorie nelle undici partite rimanenti del campionato di Serie A, una sfida certamente impegnativa considerando il limitato margine di tempo.

Il calendario azzurro è caratterizzato da scontri diretti cruciali, tra cui quelli contro Atalanta, Bologna e Roma, tutte da disputare al Maradona. Queste partite si preannunciano fondamentali per determinare la corsa del Napoli alla Champions League, con il team partenopeo desideroso di dimostrare la propria forza e determinazione contro avversari diretti.

Il calendario del Napoli:

Napoli-Torino

Inter-Napoli

Napoli-Atalanta

Monza-Napoli

Napoli-Frosinone

Empoli-Napoli

Napoli-Roma

Udinese-Napoli

Napoli-Bologna

Fiorentina-Napoli

Napoli-Lecce