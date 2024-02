Modugno: “Qualificazione Champions League possibile. Il Napoli è uno squadrone”

Il giornalista Francesco Modugno di Sky Sport analizza le speranze del Napoli per la qualificazione alla Champions League.

Francesco Modugno, inviato di Sky Sport a Castel Volturno, ha analizzato le possibilità del Napoli di qualificarsi per la Champions League durante una recente intervista a ‘Marte Sport Live’ su Radio Marte. Il giornalista campano ha condiviso le sue osservazioni sulle aspirazioni della squadra di Francesco Calzona, indicando che, nonostante la distanza dal quarto posto, c’è ancora una speranza razionale.

“Se c’è motivo per credere nella qualificazione in Champions League al termine di questa stagione? Il Napoli è uno squadrone, come mi suggerisce qualcuno… Guardando i numeri, una speranzella ancora c’è: è una lettura razionale,” ha dichiarato Modugno. Il giornalista di Sky Sport ha evidenziato che, sebbene il quarto posto sembri distante, il quinto posto potrebbe essere una meta più realistica.

“Il quarto posto è lontano, ma non impossibile e magari potrebbe starci il quinto. La speranza di tutti è quella di un rigurgito di forza di questo Napoli, per la consapevolezza che così non si può andare avanti: non è giusto neanche per se stessi. I ragazzi sono intelligenti e ci tengono; riguardandosi e ripensando al primo tempo di ieri, tra i peggiori della stagione, i calciatori saranno stati i primi a farsi prendere dall’insoddisfazione,” ha aggiunto Modugno.

Il giornalista ha sottolineato la determinazione dei giocatori a dare il massimo, sottolineando che la squadra è consapevole della necessità di un cambiamento. “I giocatori sono intelligenti e sanno che possono dare di più,” ha affermato Modugno, evidenziando la volontà della squadra di riscattarsi dopo le prestazioni deludenti.