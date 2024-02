Trombetti: “Stagione finita, in Champions sarà miracolo. ADL lavora al futuro con tecnico giovane”

Secondo guido Trombetti, la stagione del Napoli è ormai compromessa. ADL pensa al futuro puntando su un tecnico giovane come Palladino.

CALCIO NAPOLI – “La stagione ormai è andata, la qualificazione in Champions è impossibile anche se l’aritmetica non ci condanna. A Barcellona servirà un miracolo”. Ne è convinto Guido Trombetti, ex rettore dell’Università Federico II ed amico di Aurelio De Laurentiis. Il presidente sta già lavorando alla prossima stagione, con molti giocatori in partenza e la necessità di puntare su un tecnico giovane.

“De Laurentiis sta già lavorando per l’anno prossimo, perché ci sono molti giocatori che vogliono andare via ed altri che non sono più giovanissimi: c’è molto lavoro da fare e bisogna concentrarsi soprattutto su questo” ha dichiarato Trombetti. Senza Champions, sarà difficile attrarre grandi allenatori: “Bisognerà puntare su un tecnico giovane e di belle speranze, pronto a venire a Napoli per costruire la sua carriera. Faccio il nome di Palladino”.

Cambiamenti necessari anche in rosa: “Le seconde linee sono ritenute proprio scarse, considerando che siamo quasi alla formazione di Rudi Garcia”. Il futuro del Napoli riparte da una rifondazione tecnica e tattica.