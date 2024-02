Napoli, scontro Comune-De Laurentiis per i vigili allo stadio: “Ti pignoriamo i conti se non paghi”

Il Comune di Napoli contro De Laurentiis per il mancato pagamento dei vigili allo stadio, debito di 100mila euro: o salda o si procederà a pignoramento.

CALCIO NAPOLI – Duro scontro in atto tra Comune di Napoli e Aurelio De Laurentiis per il mancato pagamento del servizio dei vigili allo stadio Maradona. Come riporta Repubblica, il Comune ha inviato ben 9 avvisi di accertamento al presidente del Napoli, relativi a 9 diverse partite tra campionato e coppe disputate in casa.

La società avrebbe dovuto saldare le spese per il servizio reso dalla polizia municipale, pari a circa 100mila euro complessivi, ma non ha ottemperato nonostante le richieste dell’amministrazione.

Gli avvisi specificano che l’evento calcistico ha scopo di lucro e non può essere ricondotto ad attività pubblica. De Laurentiis ha 60 giorni per saldare il debito o presentare ricorso, altrimenti il Comune procederà a pignoramento senza ulteriore preavviso.

La vicenda rischia di inasprire i rapporti già tesi tra le parti dopo la querelle per i lavori al Maradona. Il patron del Napoli dovrà scegliere se pagare o dare battaglia legale. Il Comune alza la voce, la questione è destinata a far discutere.