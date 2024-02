Napoli, nessun problema per Osimhen. Differenziato per Ngonge

Il Napoli riprende gli allenamenti verso il Sassuolo. Nessuna preoccupazione per Osimhen, mentre Ngonge svolge lavoro personalizzato.

CALCIO NAPOLI – Il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti in vista della sfida di mercoledì contro il Sassuolo, recupero della 21esima giornata di Serie A. La squadra si è divisa in due gruppi nella seduta mattutina al Konami Training Center di Castel Volturno.

NAPOLI AL LAVORO VERSO IL SASSUOLO, OSIMHEN OK

Coloro che hanno giocato dall’inizio contro il Cagliari hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in attivazione tecnico-tattica e partitina a campo ridotto agli ordini di mister Calzona.

Buone notizie per Victor Osimhen: nessun problema per il nigeriano, che ha svolto regolarmente l’intera seduta con i compagni nonostante avesse lasciato anzitempo il campo di Cagliari per un leggero affaticamento.

Lavoro personalizzato in palestra invece per l’attaccante Cyril Ngonge. Il belga prosegue nel suo programma di recupero dedicato. La marcia di avvicinamento al Sassuolo entra nel vivo.

Ecco il report della SSC NAPOLI:

“La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato ieri dall’inizio sono stati impegnati in lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa, sul campo 1, hanno svolto attivazione, seduta tecnico tattica e partitina a campo ridotto. Ngonge ha svolto lavoro personalizzato in palestra”.