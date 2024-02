Calzona bocciato, le critiche dei quotidiani: “Juan Jesus andava tolto. C’è solo un’unica nota positiva”

Analisi critica sulla prestazione del Napoli contro il Cagliari. Calzona sotto accusa, Juan Jesus al centro delle polemiche.

Nel corso della partita che ha visto il Napoli pareggiare contro il Cagliari, l’allenatore Francesco Calzona è finito sotto i riflettori critici dei quotidiani nazionali. La mancata vittoria ha suscitato grande delusione tra i tifosi azzurri, mentre le pagelle dei giornali evidenziano le critiche nei confronti dell’allenatore e una sola nota positiva.

Le pagelle dei quotidiani nazionali

La Gazzetta dello Sport assegna un voto di 5.5 a Calzona, sottolineando che il primo gol in trasferta dopo tre mesi non è bastato a convincere completamente. Il quotidiano suggerisce che potrebbe essere troppo presto per una svolta definitiva, ma non per capire che era meglio togliere Juan Jesus dal campo: “Il primo gol fuori dopo 3 mesi non basta. Troppo presto per imprimere la svolta, forse, ma non per capire che Jesus andava tolto”.

Il Corriere dello Sport, anch’esso con un voto di 5.5, mette in evidenza che anche se cinque giorni potrebbero non essere sufficienti per avere un impatto, Juan Jesus sembrava in difficoltà da un po’ di tempo, barcollando in modo preoccupante: “Cinque giorni sono sempre niente per incidere ma Juan Jesus era da un po’ che barcollava (anche) paurosamente”.

Tuttosport, con la stessa valutazione di 5.5, si concentra sull’unico elemento positivo della partita, ossia il gol in trasferta finalmente arrivato, ma non risparmia critiche sulla performance complessiva del Napoli: “L’unica nota positiva è quella del gol in trasferta, finalmente arrivato”.

In conclusione, la prestazione del Napoli contro il Cagliari ha lasciato più dubbi che certezze, e le critiche si concentrano principalmente su Francesco Calzona e le sue scelte tattiche, con Juan Jesus che emerge come il principale bersaglio delle critiche.