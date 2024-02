Specchia: “Crisi Napoli? Le colpe non sono dei giocatori, ma di chi li ha abbandonati come allenatori e presidente”

Napoli in crisi: Paolo Specchia denuncia le mancanze societarie e l’errore di Juan Jesus. Analisi su Radio Punto Nuovo.

Il noto opinionista e allenatore Paolo Specchia, nel corso di un intervento a Radio Punto Nuovo durante Punto Nuovo Sport, ha scagliato pesanti critiche nei confronti della SSC Napoli, sottolineando come l’errore di Juan Jesus in campo sia solo la punta dell’iceberg di una serie di problematiche profonde all’interno della società.

Secondo Specchia, l’errore di Juan Jesus non è solo un incidente isolato, ma riflette le carenze strategiche e tecniche che affliggono il Napoli sin dall’inizio della stagione. Il mancato rimpiazzo di giocatori chiave come Kim, secondo l’allenatore, ha lasciato un vuoto evidente nel reparto, compromettendo le ambizioni della squadra.

“L’errore di Juan Jesus è la giusta punizione per le mancanze societarie e le scelte sbagliate fatte in estate dal Napoli. A questa squadra manca ancora un rimpiazzo vero di Kim, per caratteristiche e qualità. Lo rimpiango tutti i giorni, né Natan e né Juan Jesus sono all’altezza della situazione. Natan è improponibile per un Napoli che punta ai primi posti, mentre è passabile per un Napoli che si accontenta e sonnecchia a metà classifica. Ma come Kim, vale anche per Lozano e per gli altri che dovevano essere rimpiazzati in estate”.

Le critiche di Specchia non si sono limitate al campo tecnico, ma hanno riguardato anche la leadership all’interno della società. Ha enfatizzato il ruolo fondamentale del presidente nel risolvere le attuali difficoltà e ha sottolineato l’importanza di un cambio di rotta immediato per evitare ulteriori scivoloni.

“Juan Jesus è un ottimo rimpiazzo, ma utilizzarlo da titolare non è credibile. Ha delle mancanze improvvise che ti costano caro, non è più affidabile. Non ho più speranze nella stagione di questa Napoli. Nessun giocatore vuole mostrare manchevolezze in campo, ma quando manca una guida tattica vengono fuori i limiti. Speriamo che Calzona riprenda questa squadra allo sbando. Le colpe non sono dei giocatori, ma di chi li ha abbandonati come allenatori e presidente“.

Specchia ha concluso: “Spalletti ci ha illuso? Alcune individualità si smarriscono senza la giusta guida e lo stiamo vedendo. Non tutti hanno le spalle larghe per gestirsi da soli. Il Napoli vive un problema mentale e una mancanza di programmazione tattica totale con Garcia e con Mazzarri. Se Calzona non avrà carisma e non si farà seguire dai calciatori, vivremo anche ora gli stessi problemi visti in precedenza”.