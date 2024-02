Napoli in ansia per infortunio di Osimhen: cosa è successo a Cagliari

Infortunio per Osimhen nel finale di Cagliari-Napoli: problema fisico per il nigeriano, costretto ad uscire dopo uno scontro di gioco. Le condizioni.

CALCIO NAPOLI – Ansia in casa Napoli per le condizioni di Victor Osimhen, costretto ad uscire per infortunio nel finale della gara contro il Cagliari alla Unipol Domus.

Al minuto 84, il centravanti nigeriano si è accasciato dolorante dopo uno scontro di gioco. Lo staff medico azzurro è intervenuto per soccorrerlo, consegnandogli delle bustine di sali minerali.

Osimhen, infortunio durante Cagliari-Napoli

Osimhen, tornato da poco dalla Coppa d’Africa, è apparso zoppicante e affaticato. Mister Calzona, preoccupato, lo ha immediatamente sostituito con Simeone. Al suo posto, dentro anche Ostigard per Mazzocchi.

Le condizioni dell’attaccante ex Lille preoccupano l’ambiente partenopeo, in ansia per quello che potrebbe rivelarsi un nuovo stop. Nelle prossime ore il Napoli effettuerà gli esami strumentali per valutare l’entità del problema fisico occorso al bomber nigeriano. Si spera non si tratti di nulla di grave.